Любовь Успенская высмеяла Ольгу Бузову за исполнение песни «Пропадаю я»

Москва, 4 ноября. Королева русского шансона Любовь Успенская отреагировала на исполнение певицей Ольгой Бузовой своего хита «Пропадаю я» в рамках шоу «Пой без правил».

Популярная российская поп-исполнительница Ольга Бузова в рамках шоу «Пой без правил» исполнила песню титулованной певицы Любови Успенской «Пропадаю я», заменив слова из композиции скороговорками.

Выступление Бузовой насмешило Успенскую — звезда отметила, что такой интерпретации ее хита свет еще не видел. Королева русского шансона подчеркнула, что не ожидала такого от Бузовой.

«Песни мои любят, песни мои знают, но от тебя, Бузова, я такого не ожидала, — смеется Успенская. — Такой интерпретации еще не было! Посмеялась от души!».

Фолловеры Успенской в комментариях под постом отозвались о номере Бузовой в куда более жесткой форме: исполнение песни «Пропадаю я» они назвали «сплошной лажей», а Бузову обвинили в отсутствии музыкального слуха.

«Отстой какой-то»; «У этой бузовой не медведь, слон на ухо наступил. Ей категорически нельзя петь», — пишут раздосадованные фанаты Успенской.

Как ранее сообщили СМИ, рэпер и блогер Моргенштерн назвал Давида Манукяна, которому приписывают роман с Бузовой, колхозником. Таким эпитетом рэпер наградил артиста, известного под псевдонимом Дава, за его совместный с Филиппом Киркоровым клип «Ролекс».