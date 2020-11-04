Штаб Байдена возмутился словами Трампа о завершении подсчета голосов

Вашингтон, 4 октября. Заявления Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов на выборах возмутительны, заявили в штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Если нынешний глава Белого дома попытается обратиться в суд, чтобы препятствовать «правильному подсчету голосов», то Демократическая партия США обзаведется основаниями противостоять таким мерам, уверены представители Байдена. По мнению сторонников кандидата от демократов, Дональд Трамп предпринимает попытки лишить американцев права подавать голоса на выборах.