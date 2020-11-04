Букмекерские конторы спрогнозировали победу Трампа на выборах в США

Американские букмекеры прогнозируют, что на президентских выборах в США победу одержит нынешний лидер страны Дональд Трамп. Примечательно, что до начала подсчета голосов победу отдавали кандидату от Демократической партии Джо Байдену, передает телеканал Fox News.

В течение последних нескольких часов букмекерская контора ElectionBettingOdds, созданная Максимом Лоттом и Джоном Стосселом, перевернула свои усредненные коэффициенты ставок в пользу президента США Дональда Трампа. Лотт пояснил, что, скорее всего, все идет к тому, что действующий глава государства одержит победу на выборах.

«Он еще не выиграл, но похоже, что он может одержать победу», — рассказал эксперт.

Далее Лотт сообщил о том, что еще сегодня утром букмекеры отдавали победу конкуренту президента США Джо Байдену. Однако уже днем все перевернулось — сейчас Дональд Трамп опережает своего соперника более чем на 70%.

«Я был удивлен, увидев, как все так быстро перевернулось», — добавил он.

Кроме того, как заявил Максим Лотт, он создал специальную программу, которая отслеживает любые изменения в букмекерских конторах. Несмотря на то, что изначально граждане США ставили на победу Джо Байдена, сейчас все кардинально изменилось.

«Я всегда думал, и говорил это перед выборами, что они были слишком самоуверенными, потому что 2020 год — сумасшедший год. Вы не можете предсказать многие вещи», — указал Лотт.

Специалист высказал мнение и по поводу того, что ситуация на президентских выборах в Соединенных Штатах может обернуться в пользу Джо Байдена. Он сравнил шансы члена Демократической партии с подбрасыванием монеты: «Это как два раза подбросить монетку и оба раза получить орла».

«Именно такой сегодня шанс, что все вернется к Байдену», — резюмировал Лотт.

Напомним, президентские выборы в США являются непрямыми — главу государства избирает коллегия выборщиков, которая может проголосовать за другого кандидата, даже если он не получил большинство голосов избирателей. Несмотря на то, что подсчет голосов будет длиться несколько дней, действующий глава государства Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах.