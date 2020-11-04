Политолог объяснил, от чего зависит исход президентских выборов в США

Исход президентских выборов в США зависит от позиции всего трех штатов на севере страны: именно их выборщики определят, кто именно займет Овальный кабинет Белого дома. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

После закрытия избирательных участков в Соединенных Штатах в СМИ начали появляться противоречивые оценки результатов президентских выборов. Ряд российских изданий, в частности, ТАСС, сообщают о безоговорочном лидерстве действующего президента Дональда Трампа, в то время как американский телеканал FoxNews говорит о преимуществе кандидата-демократа Джозефа Байдена. В доказательство канал приводит следующие цифры: за представителя Республиканской партии отдано 213 голосов выборщиков, в то время как за выдвиженца от Демократической — 237. Электоральный процесс сопровождается скандалами: так, Трамп уже заявил, что у него «пытаются украсть выборы».

«Пока что верить нельзя никому: Байден, кстати, уже сделал соответствующее заявление, — заявил Брутер. — Я думаю, что три ключевых штата, которые остались на севере страны — Пенсильвания, Мичиган и Висконсин — решат результат голосования. В двух из них подсчет почтовых бюллетеней начинается только сегодня (в третьем уже идет, но еще не дошел до какой-то серьезной отметки)».

По предварительным данным, добавил политолог, во всех трех регионах лидирует сейчас Трамп, однако до тех пор, пока не будет ясно, за кого в этих штатах проголосовали по «удаленной процедуре», подтвердить его победу нельзя.

«По моей оценке, счет в целом по стране будет примерно 248–244 (имеются в виду голоса выборщиков. — Прим. ФАН) в пользу действующего президента, — заявил эксперт. — Остается еще 46 выборщиков — таким образом, каждому из кандидатов надо победить в двух из следующих штатов: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, чтобы занять Овальный кабинет Белого дома».

Однако это возможно лишь в том случае, уверен собеседник ФАН, если Трамп «дожмет» штаты, в которых сейчас, по всем прогнозам, должен победить — Джорджию и Северную Каролину, в которых борьба все еще продолжается. Если же президент США их «потеряет», ему придется покинуть свой пост. Вместе с тем Брутер отметил, что уровень поддержки, которую сейчас демонстрирует американский народ по отношению к своему лидеру, значительно превосходит ту, что предрекали опросы общественного мнения.

«Однако, во-первых, подсчет не закончился, и Байден, конечно, выиграет по количеству поданных голосов, — убежден политолог. — Причем выиграет достаточно много: думаю, миллиона два с половиной как минимум. Но надо признать, что республиканский избиратель хорошо ходит на выборы, в отличие от демократического, а опросы этого явно не учитывают».

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