Елена Панина: Незаслуженно забытый патриарх Филарет превосходил Ришелье

Сегодня, 4 ноября, Россия празднует День народного единства. Он знаменует победу русского ополчения над иностранными интервентами — польско-шведскими войсками с участием наемников из разных стран Европы — и внутренней Смутой.

В победе и последующем восстановлении страны принимали участие многие. Но кое-кто отошел на второй план. В этой связи хочется вспомнить о фигуре патриарха Филарета, отца царя Михаила Романова.

Большое иногда видится с расстояния. Вот как нашего патриарха характеризует известный польский историк Хиероним Граля:

«Это грандиозная фигура! Первый щеголь Москвы, любитель охоты, аристократ, насильно постриженный в монахи и сосланный в монастырь, где он не растерял своих политических контактов. Для России он как Ришелье и Мазарини в одном лице… Когда Филарет в порядке обмена пленными в 1619 году возвращается в Россию, появляется новая проблема: как этого великого политика встроить в систему государства? Патриарх ведь никогда раньше не бывал отцом царя! Поэтому появляется патриарх с царским титулом: его величают «государем», у него есть свой двор, он возглавляет правительство».

Филарет — великая личность, отец династии и один из самых блистательных политиков в роду Романовых, делает вывод историк.

Интересным здесь является сравнение со знаменитым кардиналом Ришелье. Этот французский государственный деятель очень хорошо известен. А ведь наш патриарх был вровень ему и даже в чем-то превосходил. Ришелье железной рукой правил Францией, но делал многое наперекор интересам знати и региональных баронов.

При этом кардинал активно пополнял свои карманы, заявляя, что «деньги — это власть». Хотя его можно назвать законодателем французской культуры того времени, относился он к Просвещению и образованию с прохладцей, используя только в целях пропаганды и агитации. Ришелье выступал против того, чтобы учить «простых людей», и поэтому сокращал число учебных заведений во Франции.

А Филарет? Наш патриарх был связующим элементом для всех слоев русского общества. Если он и расширял владения Московского патриархата, то делал это не для себя, а ради блага всей Русской православной церкви. В отличие от французского коллеги, патриарх делал ставку на подъем культурно-просветительского уровня русского общества без изъятий.

С именем Филарета связано создание и развитие в России образовательных заведений и книгопечатания. При нем церковные книги в Сибирь отправлялись бесплатно, а в прочих местах продавались по себестоимости. Патриарх является «отцом» и первой русской газеты «Куранты».

Но вот в чем парадокс. Даже в нашей стране Ришелье знают лучше, чем Филарета. Конечно, свою роль сыграл Александр Дюма с его трилогией о трех мушкетерах, которая была неоднократно экранизирована, в том числе в СССР. Русский же патриарх незаслуженно обделен вниманием. Его образ был представлен лишь в трех фильмах: «Воцарение дома Романовых» (1913), «Романовы» (2013) и «Годунов» (2018).

Однако Филарет заслуживает отдельных телесериалов и блокбастеров, где он по праву должен выступать главным героем. Широкое освещение фигуры патриарха, его внутренней и внешней политики не только будет интересно отечественному зрителю, но и привлечет внимание к России во всем мире.