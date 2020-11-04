Астролог составила шокирующее предсказание на остаток 2020 года

Недавно прошли землетрясения в Турции и Греции. И это только начало природных катаклизмов, которые будут происходить до конца этого года. Впереди нас ждет много шокирующих потрясений. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

Начало ноября

По словам астролога, мы будем испытывать много желаний, захочется наслаждаться едой, напитками во вред здоровью. Солнце до середины месяца находиться в падении, а значит, будет ослаблен иммунитет. Следите за здоровьем и старайтесь просыпаться раньше, хоть сейчас это сложнее делать с каждым днем.

«И все же иммунитет может нас подвести в самый неподходящий момент, риск заболеть будет особенно силен», — пояснила Яна Ваганова.

Тенденция к незавершенности, разочарованию в делах будет сохранятся до середины месяца. Все начатые проекты сейчас будто встали колом или развиваются не так, как было запланировано — это не ваша вина, так расположился Марс на небосклоне. Дальше с волей и выдержкой будет в разы легче.

«Сексуальная тема и новые знакомства будут только разочаровывать. Нас могут обуревать сильные желания относительно партнера, но вот удовлетворения от них получат не все. Берегитесь обманов до середины ноября, они будут актуальны. Считайте деньги, не спешите с покупками», — добавила Яна Ваганова.

Отдельно стоит рассмотреть дату 14 ноября. Это день концентрации обманов, хитрости и наживы, считает астролог.

15 ноября

Новолуние в Весах — умиротворение, соглашение во всем.

Те, кто активно работал над бизнес-идеями, переведут их в другой формат и получат первые результаты.

«Но те, кто опустил руки еще весной, могут скатиться до нищеты и голода. А еще могут запросто получить ментальную пандемию, это вариант заболевания коронавирусом, несмотря на усиленную защиту, так происходит, когда человек внутренне поддается панике, ведь уже доказано, что вирус быстрее заражает несчастных и пребывающих в страхе. Контролируйте свои мысли и настраивайтесь только на хорошее», — добавила Ваганова.

Предприимчивые и усердные наконец получат благоприятные плоды своих усилий.

30 ноября

Лунное затмение, которое откроет коридор осенних затмений. Он продлится до 14 декабря.

Усилится тяга к стабильности и комфорту, будет желание поменьше делать и побольше получать. Обычное человеческое желание, но сейчас это будет очень явно проявлено.

«Тем временем природа подготовила нам свой сценарий развития событий, и начиная с этого затмения, мы ощутим всю силу и гнев природных стихий: наводнения, цунами, катаклизмы, землетрясения», — пояснила Ваганова.

Сложности будут масштабными, помощи будет неоткуда ждать, первое время рассчитывайте только на себя. Мир не будет сплочен, каждый будет занят собой и своими ценностями.

14 декабря

Заканчивается коридор затмений, но сложности от природных явлений только впереди. Это будет происходить за счет смешивания двух стихий воды и огня. Могут быть даже военные действия или изощренные политические интриги, особенно на той территории планеты, где затмение будет полным.

«Финансовый кризис, причем затяжной, стоит на пороге. Мировая экономика и материальные процессы будут страдать. Многие финансовые институты перестанут существовать. Это так же отразится на рождаемости. Первые полгода 2021-го будут крайне непростыми», — пояснила Ваганова.

По ее словам, мировые события будут происходить сверхъестественным образом, так что даже с научной точки зрения сложно будет объяснить многие вещи. Тенденция летального исхода для пожилых людей возобновиться с новой силой.

«Одна из сфер заработка — деньги на хаосе. Многие начнут идти по головам», — добавила Ваганова.

По мнению астролога, в это непростое время только развитые души смогут выжить достойно.

21 декабря

Это особый день для планеты, связанный с новыми неожиданными и громкими происшествиями и необъяснимыми катаклизмами.