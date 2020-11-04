Сына Легкоступовой отправили в психиатрическую клинику после смерти звезды

Москва, 4 ноября. Сын покойной певицы Валентины Легкоступовой Матвей тяжело воспринял смерть самого близкого и родного человека в жизни — 19-летний юноша впал в страшную депрессию.

Родственники Матвея, видя его нестабильное душевное состояние, попытались помочь молодому человеку собственными силами, однако это не сработало. Как сообщила «Собеседнику» дочь Легкоступовой Анетта Бриль, вскоре они приняли волевое решение отдать сына исполнительницы шлягера «Ягода-малина» в руки профессионалов — Матвея отправили в специализированную клинику неврозов, где с ним работают врачи-психиатры.

Сами родственники по-прежнему ожидают результатов экспертиз, призванных пролить свет на обстоятельства смерти Легкоступой. В окружении покойной певицы считают, что виновником ее гибели мог стать третий муж звезды — яхтсмен Юрий Фирсов. Сам мужчина свою вину категорически не признает.

Известная российская певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года на 55-м году жизни. Перед смертью Легкоступову госпитализировали с тяжелой травмой головы, после чего она впала в кому. По словам Юрия Фирсова, супруга поскользнулась в ванной.