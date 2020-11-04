ФАН публикует результаты орнитологической экспертизы по «кукурузному» аэробусу

Межгосударственный авиационный комитет фактически завершил свою работу по авиационному происшествию в Жуковском в августе 2019 года. При взлете А321 столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Но экипажу — КВС Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину — удалось посадить самолет в кукурузное поле. На борту находились 233 человека, никто не погиб, 74 получили травмы, но серьезных среди них не было. Юсупов и Мурзин получили звания Героев России. Остальные члены экипажа Ордена Мужества.

Расследование

МАК сформировал комиссию по расследованию в тот же день. Вначале дело двигалось быстро — бортовые самописцы были в полном порядке, расшифровка их не составила больших проблем. Фактически в считанные месяцы были проведены следующие этапы работы: полевой этап расследования и самого воздушного судна, расшифровка и анализ наземных и бортовых средств контроля, блоков контроля неисправностей самолета и двигателей, аэронавигационного и метеорологического обеспечения полета, технической эксплуатации воздушного судна, психологических особенностей членов летного экипажа. Также было начато орнитологическое исследование полета, проводимое учеными ФГБУ «Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова».

Единственное, что «застопорило» дело — это работа спецгруппы по анализу орнитологического обеспечения полета и влияния мест привлечения птиц. Их исследования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Орнитология

ФАН стало известно, что говорится в экспертизе. Орнитологическая экспертиза показала, что виной авиационного происшествия действительно стали птицы на свалках, расположенных рядом с аэродромом. Ночуют они на воде, а рано утром летят на свалку через территорию аэропорта, приземляясь на взлетно-посадочную полосу или рядом с ней на отдых. Взлетающий самолет, как было в случае с аэробусом «Уральских авиалиний» вспугивает их, птицы влетают сразу все вместе, и происходит столкновение.

Особенно опасные периоды — лето и начало осени. В это время «встает на крыло», то есть учится летать подросший молодняк. Подросшие птенцы очень неопытны, пугливы и не могут уйти от столкновения с самолетом. К тому же за счет птенцов стая в конце лета увеличивается на треть. Поэтому 15 августа и было так много чаек на аэродроме.

Решение проблемы

Аналогичная ситуация была в Пулково, когда функционировал полигон бытовых отходов «Южный». С огромным количеством непредсказуемых птиц не могла справиться даже местная орнитологическая служба. Свалку закрыли официально в 2014 году, но продолжали нелегально везти отходы на территории прилегающие. Сейчас, когда там ведется застройка ЖК «Пулковские высоты» — отходы перестали возить, количество птиц резко сократилось.

«Теперь это объект незакрытый, туда можно зайти — посмотреть, — рассказал ФАН Юрий Шевчук, председатель регионального отделения Международного Зеленого Креста. — Ведутся рекультивационные работы, большинство карт закрыто, они засыпаны нейтральным грунтом. Если посмотреть сверху, то мы не увидим там птиц больше».

То есть закрытие свалок рядом с аэропортом — это главное решение проблемы. Второй способ — это акустический отпугиватель ФГБУ «Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова». Отечественное биоакустическое оборудование «Универсал-Акустик» разработано российской компанией в 2008 году, для его создания привлекали специалистов Отраслевой группы авиационной орнитологии Государственного центра «Безопасность полетов на воздушном транспорте» ФАВТ Министерства транспорта РФ и Лаборатории экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН. Сейчас его закупили более 53 аэропортов России и Белоруссии. Оно постоянно совершенствуется, но проблему свалки полностью решить пока неспособно.

Напомним, в 2012 году в Жуковский районный суд уже подавался иск к одной из свалок именно из-за скопления птиц, которые мешают полетам. Но суд не нашел оснований для отказа ответчику сортировать мусор недалеко от аэропорта. Возможно, после того, как МАК опубликует полностью все исследование, полигоны для сортировки твердых бытовых отходов исчезнут из Жуковского.