Друг легендарного диктора Моргуновой сообщил об алкоголизме звезды

Москва, 4 ноября. Друг и коллега легендарного диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой Владимир Березин рассказал о переменах в ее жизни после смерти сына Максима.

Теле- и радиоведущая, 80-летняя народная артистка России Светлана Моргунова в начале мая похоронила единственного сына и наследника Максима, который ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Как сообщил диктор Владимир Березин, смерть близкого человека оказала на Моргунову фатальное влияние — по его словам, той звезды эстрады больше нет.

«Диагноз деменция изменяет многое в человеке. Все, кто близок к ней, понимают происходящее, — приводит слова Березина «Собеседник». — Раньше я общался с ней, как сейчас с вами, мы обсуждали какие-то проблемы... Сегодня с ней невозможно говорить».

Березин добавил, что Моргунова пристрастилась к спиртному и просит принести ей алкоголь во время телефонных разговоров. С таким недугом артистки ее близких просит бороться подруга Моргуновой — вдова Кобзона Нинель.