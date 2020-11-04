Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум могла не выйти из состояния клинической смерти. Об этом рассказал доцент кафедры анестезиологии ФПК и ПП СПбГПМУ, реаниматологии и неотложной педиатрии Анатолий Пулин.

Главная героиня драмы «Детям до 16» в 2019 году стала участницей экстремального телешоу «Форт Боярд». После одного из испытаний проекта актриса угодила в больницу в тяжелом состоянии.

На съемках программы Анне пришлось нырнуть в ледяную воду на глубину четырех метров. Она еще тогда почувствовала, что ее самочувствие ухудшилось, но подводить команду она не стала и завершила задание. Но какой ценой? Возвращение со съемок в аэропорт на катере, сильный ветер, кондиционер в самолете не сыграли на руку актрисе, и по прибытии домой ей стало плохо, и она вызвала скорую.

В реанимации Старшенбаум потеряла сознание и пережила клиническую смерть. Могла ли артистка погибнуть, рассказал специалист медицинского университета.

«Клиническая смерть — это начальный этап гибели организма, продолжающийся, в зависимости от условий пребывания человека, на протяжении 5–6 минут. К сожалению, из этого состояния не всегда можно выйти, даже если оказана профессиональная помощь», — говорит эксперт.

Старшенбаум повезло, ей удалось победить смерть и вернуться к жизни. Как отмечает сама актриса, произошедшее сильно повлияло на ее отношение к жизни и близким людям. После выздоровления она сконцентрировала все силы на воспитании сына Ивана.

Теперь здоровью актрисы ничего не угрожает. Как отмечает Анатолий Пулин, если помощь пациенту оказана вовремя, то последствия клинической смерти могут быть незначительными, однако пережившим клиническую смерть следует особенно следить за своим здоровьем, как, в принципе, и всем людям.

Ранее актрисе Анна Старшенбаум потребовалась помощь специалистов, ей пришлось бороться с последствиями неудачной операции на груди.