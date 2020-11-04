Мы братья, мы работаем. Роман Носиков о сути Дня народного единства

Сегодня День народного единства, а это значит, что весь день мы будем выслушивать истории про то, что никакой это не праздник, потому что:

а) в этот день ничего не произошло;

б) в этот день Россия потеряла шанс на европейский вектор развития, который ей давали поляки;

в) отмечать народное единство бедных с богатыми — это солидаризм, а солидаризм — это фашизм, а следовательно, и праздник фашистский;

г) это обманный праздник, чтобы отменить празднование революции;

д) никакого народного единства нет;

е) русских людей обижают.

Что же мы собрались отмечать в этот день? А вот это все сразу и отметим.

Отметим наш отказ от евроинтеграции.

Отметим нашу способность прекращать на время внутренние дрязги, чтобы защитить свое право на свободу и суверенитет.

Отметим наш успех в деле защиты суверенитета на протяжении нескольких веков.

Отметим то, что сейчас нашему государству для решения важнейших задач и продления исторической судьбы народа не нужна революция. Государство справляется без нее, и это прекрасно.

Мы отметим и то, что в нашей стране есть закон, один для всех — вне зависимости от веры, партийности и национальности.

Но сейчас у нас есть еще один повод для праздника и осознания своего единства. Я предлагаю отметить наложенные на нас санкции. Санкции — это признание того, что мы есть, мы свободны, мы живем по правде и совершаем правильные поступки: иначе нас не за что было бы наказывать.

Санкции наложены как на наши предприятия, так и на представителей элиты, и это говорит о том, что у нас не только хорошие технологии, но и очень пристойная элита. Элита, которая не боится пойти наперекор Западу. Элита, которая осознает свой долг перед народом и его историей и исполняет его: возвращает Крым, строит к нему мосты, помогает борьбе народа Донбасса.

Мы едины в том, что не боимся быть русскими и жить своей странной и непростой русской судьбой.

Отметим также нашу борьбу с пандемией коронавируса. В ней мы совсем неплохо проявили себя.

Мы — простые обыватели, мещане — оказались достаточно дисциплинированны и терпеливы. Наши врачи показали свой профессионализм и высокое чувство долга. Наши ученые доказали свою компетентность, разработав уже несколько вакцин от мора.

У нас хотели отобрать крылья и ввели запрет на поставку в Россию композитов для «спекания» «черного крыла» для нового самолета. И мы научились делать собственные.

Нам прикрыли продажу комплектующих для спутников — у нас появились собственные разработки.

Россия по-прежнему стоит на своем месте, соединяя Восток и Запад, а не разделяя их. У всех учась и никого не поучая. По-прежнему не такая, как все, — со своим особым путем и особым взглядом на мир и на правду.

Россия принимает в себя все и всех — и преображает каждого принятого до неузнаваемости. Она дает русским татарам, русским чеченцам, русским евреям и всем остальным свой взгляд на мир, жажду истины и умение смириться с великими, неподъемными для других требованиями к себе. Она дает умение смиряться с величием: воспринимать его как крест, а не как привилегию. И еще она дает сознание своей исключительности как подвига, а не как права на господство.

Россия все еще здесь. Она все так же непостижима, она вызывает страх и гнев у претендентов на мировое господство. Она все так же лежит на пути к этому господству, не позволяя тем, кто этого господства жаждет, назвать себя окончательным победителем.

Как же мы злим их этим своим лежанием с травинкой в зубах под русским солнышком на ветерке!

Россия есть, и она все такая же. Потому что мы все те же. Потому что мы решили, что Россия будет именно такой и мы будем такими. Мы сами себя выбрали. А выбрав себя, мы выбрали свои испытания.

Мы не проводили голосования и референдумы. Такие вопросы невозможно решить, произнося их и решения вслух. Такие вопросы всегда решаются в тишине сердец — как раз между ударами.

Мы научились встречать испытания и угрозы как народ, а не как перепуганная, истерящая толпа потребителей.

В этот день мы можем не стыдиться перед предками, подвиг которых увековечен на Красной площади.

Россияне не чужие друг другу и не бездельники. Мы братья, и мы работаем. Это хороший повод для гордости. Нам есть что отпраздновать.

С этим я вас и поздравляю.