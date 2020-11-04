Юрий Куклачев подготовил своим детям завещание

Москва, 4 ноября. Создатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве, артист цирка и коверный клоун Юрий Куклачев объяснил свою мотивацию при составлении завещания.

Самый знаменитый в России дрессировщик кошек Юрий Куклачев стал гостем передачи «Секрет на миллион». В откровенной беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой 71-летний артист заявил, что составить завещание его вынудил горький пример других семей, терзающих друг друга из-за наследства.

«У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать...» — приводит слова Куклачева «Телепрограмма».

Точной информации о том, что Куклачев оставит после себя, нет. Однако слова артиста, что в определенный момент он стал получать большие гонорары и «впервые миллион долларов руками пощупал», наталкивают на мысль о большом наследстве.

Сам Куклачев нисколько не сомневается в своих домочадцах, и речь идет вовсе не о четвероногих пушистых артистах его театра — дрессировщик кошек создал крепкую семью, члены которой относятся друг к другу с любовью и пониманием.

Юрий Куклачев и его супруга Елена воспитали троих детей — двоих сыновей и дочь. Согласно информации из открытых источников, наследники дрессировщика кошек продолжают дело звездного родителя, работая в Театре кошек Куклачева.