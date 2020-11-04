Эксперт рассказал о «русском чуде», позволившем армии РФ обогнать Запад

Британских журналистов удивило военное возрождение Российской Федерации. Еще в 2007 году 97% техники было лишь «устарелым наследием» СССР, а уже в 2020-м армия России является одной из самых боеспособных в мире. Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал ФАН о «русском чуде», которое позволило Москве столь стремительно возродить военный потенциал РФ.

Англоязычный еженедельный журнал The Economist опубликовал материал, посвященный преобразованиям, происходившим в российской армии. В материале сообщается о том, что после развала Советского Союза Вооруженные силы России находились не в самом лучшем состоянии. Несмотря на это, Москве удалось быстро восстановить военный потенциал армии. Британские журналисты приводят данные лондонского Международного института стратегических исследований, где сказано о том, что в 2007 году 97% техники было лишь «устарелым наследием» советских времен. Но уже в 2020 году армия России полностью преобразилась.

В материале также уделяется внимание модернизации высокоточного оружия. Английские специалисты отметили российские комплексы «Искандер», ракеты «Калибр» и X-101. Помимо этого, британская пресса сообщает, что значительно выросла и мобильность армии России, поскольку Москва способна за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников.

В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным экспертом Василием Дандыкиным, чтобы узнать, благодаря чему или кому России удалось так быстро возродить свой военный потенциал. По словам специалиста, сегодня страны Североатлантического альянса в военном плане отстали от РФ, поэтому воспринимают восстановление армии как чудо.

«Сегодня по уровню боевого оснащения (это касается стратегических и сухопутных войск) Российская Федерация находится на лидирующих позициях. Европа значительно отстает от РФ, особенно англичане. Они воспринимают военное возрождение России как чудо. Я считаю, что «русское чудо» — плодотворный результат работы всех уровней власти — Верховного главнокомандующего Владимира Путина, правительства, ВПК. Кроме того, были проведены военные реформы. После того, как министром обороны стал Сергей Шойгу, все пошло по направляющей», — сообщил Дандыкин.

Далее эксперт добавил, что после разевала Советского Союза армия России не получала достаточного количества новой военной техники. Однако благодаря президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и отечественным специалистам удалось за короткий промежуток времени восстановить боеспособность Вооруженных сил.

«Нужно было оснастить армию России новой техникой, поскольку в 90-е Вооруженные силы фактически ничего не получали. Перевооружение армии потребовало большого количества времени. Это можно сравнить с ремонтом квартиры, когда все разрушено и развалено, но идут интенсивные работы. Я еще раз повторю, военное возрождение России — результат плодотворной и напряженной работы. Сегодня сходят новые корабли. Мы по вооружению превзошли даже страны НАТО. Это касается гиперзвукового оружия и подводных лодок стратегического назначения четвертого поколения, которые американцы только в следующем году собираются закладывать», — добавил специалист.

Дандыкин рассказал и о «русском чуде», которое позволило Москве столь стремительно возродить военный потенциал РФ. По его словам, чудо заключается в подтоварной работе патриотов России.

«Русское чудо» — плодотворная работа со всех сторон. Не зря же каждый год президент Владимир Путин собирает у себя представителей вооруженных сил, которые ему докладывают, что было сделано за год. Это очень важное дело. Сегодня мы имеем мощную армию, которая может адекватно реагировать не только на какие-то локальные угрозы, но и дать отпор, если кто-то посмеет посягнуть на Россию. Британцы думают, что это все просто так свалилось с неба. Нет. Это тяжелый труд патриотов своей Родины, — резюмировал он.

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