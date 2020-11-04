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Трамп и Байден заявляют о своей победе, подсчет голосов не затягивается

Трамп и Байден заявляют о своей победе, подсчет голосов не затягивается

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания, ведущие подсчет голосов, в том числе CNN. Оба претендента уверяют сторонников в своей победе, но подсчет голосов затягивается. На данный момент голосование уже завершилось на всех участках. Из-за пандемии COVID-19 многие американцы проголосовали досрочно, по почте, речь идет о более чем миллионе голосов, которые, по данным источников, могут изменить расклад в пользу Байдена.

Пока по предварительным данным от CNN у Трампа 213 голосов выборщиков, в том числе 29 из считавшейся колеблющейся Флориды и 38 от Техаса, где сначала победу прочили Байдену.

Демократ Байден уже набрал 220 голосов, в том числе 20 от Иллинойса, 29 от Нью-Йорка, 55 от Калифорнии.

Для победы на выборах необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Дональд Трамп выступил в Белом доме, поблагодарив американский народ и свою семью за поддержку, и выразил уверенность в победе.

«Мы побеждаем в Пенсильвании с огромным отрывом», — в частности заявил он.

Пока в Пенсильвании, голоса которой могут решить исход выборов, обработано около 70% бюллетеней.

«Мы уже выиграли эти выборы», — резюмировал Трамп.

Ранее Трамп написал в Twitter, что демократы пытаются украсть у них выборы, но соцсеть этот пост удалила.

Ранее с заявлением о своей победе выступил Джо Байден, он попросил своих сторонников набраться терпения.

Выборы в США прошли 3 ноября, в настоящий момент идет подсчет голосов.

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