Трамп и Байден заявляют о своей победе, подсчет голосов не затягивается

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания, ведущие подсчет голосов, в том числе CNN. Оба претендента уверяют сторонников в своей победе, но подсчет голосов затягивается. На данный момент голосование уже завершилось на всех участках. Из-за пандемии COVID-19 многие американцы проголосовали досрочно, по почте, речь идет о более чем миллионе голосов, которые, по данным источников, могут изменить расклад в пользу Байдена.

Пока по предварительным данным от CNN у Трампа 213 голосов выборщиков, в том числе 29 из считавшейся колеблющейся Флориды и 38 от Техаса, где сначала победу прочили Байдену.

Демократ Байден уже набрал 220 голосов, в том числе 20 от Иллинойса, 29 от Нью-Йорка, 55 от Калифорнии.

Для победы на выборах необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Дональд Трамп выступил в Белом доме, поблагодарив американский народ и свою семью за поддержку, и выразил уверенность в победе.

Пока в Пенсильвании, голоса которой могут решить исход выборов, обработано около 70% бюллетеней.

Ранее Трамп написал в Twitter, что демократы пытаются украсть у них выборы, но соцсеть этот пост удалила.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!