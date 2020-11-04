Ученые создали «умную» скатерть для контроля за рационом

Вашингтон, 4 ноября. Ткань со способностью распознавать объекты разных форм и материалов, в том числе и продукты питания, создали американские ученые.

Разработкой «умной» скатерти занимались специалисты из Дартмутского колледжа совместно с исследователями проекта Microsoft Research, передает EurekAlert!. Система, положенная в основу ткани, работает с помощью сдвигов электрического заряда на электродах, которые и помогают отличать объекты.

Ткань получила название Capacitivo. Ученые предполагают, что их разработка может даже помочь в приготовлении пищи, предлагая рецепты и инструктируя в процессе готовки. Помимо этого, «умная» скатерть способна выступать в качестве диетического трекера, отслеживая рацион человека.