Экономист объяснил, почему золото дешевеет на фоне выборов США

До конца года золото уже никак не преодолеет свой исторический максимум в 2075 долларов за тройскую унцию, который был достигнут в начале августа текущего года. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.

Падает цена

Цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) упала на 1,5%, в пике достигая отметки 1881,8 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08.45 по Москве золото торговалось на отметке 1897,1 доллара за тройскую унцию (-0,7%).

Цена на золото снижается на фоне ожиданий итогов выборов президента Соединенных Штатов.

Ожесточенная борьба

Как отметил Вадим Иосуб, по состоянию на 10.15 по Москве по итогам подсчитанных к этому времени голосов, в гонке на пост президента США с небольшим отрывом лидировал Джо Байден. На его счету было 225 голосов выборщиков против 213 голосов у Дональда Трампа. Эксперт напомнил, что для победы нужно 270 голосов. В ряде ключевых штатов, голоса в которых еще не подсчитаны, лидирует действующий президент, поэтому окончательный итог еще не предрешен.

«На мировом рынке, реагируя на промежуточные итоги, американский доллар укрепляется практически ко всем основным валютам без исключения. В частности, евро по отношению к доллару опускался в ходе ночных торгов ниже уровня 1,1610, обновив уровни со второй половины июля. Позже валютная пара немного отыграла потери, поднявшись к 1,1635», — пояснил Вадим Иосуб.

По его словам, рост доллара спровоцировал снижение цен на золото, которое росло предыдущие четыре торговых сессии. Перед первыми итогами подсчета голосов золото успело достигнуть отметки 1915 долларов за тройскую унцию, после чего, на фоне роста доллара, быстро скатилось к отметке 1882.

«Позже золото частично восстановилось до 1895 долларов за унцию. Все говорит о том, что до конца года золото уже никак не преодолеет свой исторический максимум вблизи 2075 долларов за тройскую унцию, который был достигнут в начале августа текущего года», — заключил Вадим Иосуб.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем после президентских выборов в США. Рубль укрепится при любом исходе выборов. Но вероятность введения новых санкций сведет на нет возможная победа представителя Республиканской партии Дональда Трампа. В этом случае доллар быстро опустится до 75 рублей.