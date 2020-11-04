Украинские силовики обстреляли район Горловки в ДНР

Донецк, 4 ноября. ВСУ в среду утром обстреляли район поселка Доломитное на севере Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет «Донецкое агентство новостей».

«В 07.35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении поселка Доломитное, применялось стрелковое оружие», — отмечается в заявлении.

Бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский ранее рассказал, от чего будет зависеть возобновления активных боевых действий в Донбассе.

После госпереворота на Украине некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности, но официальные Киев их не выполняет.