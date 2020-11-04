Карпович объяснила роман с Прилучным его статусом свободного мужчины

Москва, 4 ноября. Известная российская актриса Мирослава Карпович впервые прокомментировала ситуацию со звездой «Мажора» Павлом Прилучным.

Актер Павел Прилучный, известный широкому российскому зрителю по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор», закрутил роман с Мирославой Карпович после разрыва отношений с актрисой Агатой Муцениеце, матерью своих детей.

Поклонники Муцениеце разразились гневными комментариями в адрес Карпович, которую называли «разлучницей». Сама актриса никак не комментировала сложившуюся ситуацию. До недавнего времени.

Звезда «Папиных дочек» в своем микроблоге в социальной сети Instagram упрекнула пользователей Сети за все те «ведра грязи», которыми ее щедро поливают в последнее время. Селебрити в ироничной форме поблагодарила «хейтеров» за весь негатив и проклятия, которые делают ее сильнее, а также пояснила, что мать с детства учила ее «не брать чужого».

«Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, — пишет актриса, — моя Мама научила меня не брать чужого».

Подобное высказывание некоторые пользователи сочли намеком на то, что Прилучный на момент встречи с Карпович де-факто являлся холостым мужчиной, а значит и все обвинения в ее адрес не имеют под собой ровным счетом никаких оснований.

Фолловеры Карпович поддержали кумира, отметив, что весь негатив и оскорбления, звучащие в ее адрес, доказывают лишь то, что актриса движется в верном направлении.