Эксперты предрекли США долгое и мучительное подведение итогов выборов

Соединенные Штаты ждет долгое и мучительное подведение итогов выборов, в том числе и на улицах. Об этом в комментарии ФАН рассказали политологи Максим Жаров и Алексей Живов.

Украсть победу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него «пытаются украсть» победу на выборах.

«Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков», — сообщил он на своей странице в Twitter.

После этого Twitter сделал пометку к этому сообщению, в которой говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

«Долгие и мучительные»

Политолог Алексей Живов отметил, что перед выборами ходило много слухов о том, что демократы будут пытаться устроить махинации на досрочном голосовании, на котором проголосовало неожиданно много избирателей — 100 миллионов человек.

«Однако пока нет явных свидетельств, что Джо Байден может выиграть. Украсть победу могут попытаться только после завершения подсчета голосов, на улицах. Пока же все заявления стоит воспринимать сугубо как предвыборные», — пояснил Живов.

Политолог Максим Жаров заметил, как и предполагалось, американские президентские выборы 2020 года завершились самым большим политическим скандалом в истории страны. Манипуляции с подсчетом голосов избирателей в ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, ставят под вопрос уверенную победу Трампа, набравшего к этому времени 213 голосов выборщиков при 270 необходимых.

«Мой прогноз о том, что исход президентских выборов в США в этом году будет решаться в Верховном суде, начинает сбываться. Америку ждет долгое и мучительное подведение итогов выборов, в том числе и на улицах», — заключил Максим Жаров.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем после президентских выборов в США. Рубль укрепится при любом исходе выборов. Но вероятность введения новых санкций сведет на нет возможная победа представителя Республиканской партии Дональда Трампа. В этом случае доллар быстро опустится до 75 рублей.