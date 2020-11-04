Степаненко требует проверить отцовство Петросяна над сыном Брухуновой

Москва, 4 ноября. Заслуженная артистка России Елена Степаненко не верит, что ее экс-супруг Евгений Петросян является настоящим отцом маленького Вагана.

Вопрос отцовства 75-летнего юмориста над сыном, рожденным его супругой Татьяной Брухуновой, не раз поднимался в Сети. Первым ребенком Петросяна стала Викторина Петросян, рожденная от первого брака. Ваган стал вторым ребенком артиста — его юмористу подарила пятая супруга Татьяна Брухунова.

Представитель Степаненко подчеркнула, что в окружении артистки не верят в отцовство Петросяна, ссылаясь на данные из открытых источников о нескольких неудачных попытках ЭКО, пишет «КП».

«Быть может, были неудачные попытки? Не получилось, и вдруг — вот вам! — приводит слова источника издание. — Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве».

Мнение из окружения Степаненко разделяет и его дочь Викторина. Она отмечает, что Петросяну уже 75 лет, и в таком возрасте, да с рядом заболеваний, мужчина вряд ли способен на репродуктивные функции.