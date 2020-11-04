Подруга Акиньшиной объяснила ее расставание с Козловским

Москва, 4 ноября. Актриса Оксана Акиньшина ушла от звезды «Экипажа» Данилы Козловского. Такую информацию предоставила журналистам предполагаемая подруга 33-летней актрисы.

Один из самых востребованных актеров в российской киноиндустрии — Данила Козловский — считается в Сети изменщиком и дамским угодником, однако мало кто может увидеть то, что в действительности происходит за кулисами звездной жизни.

Не так давно новостные заголовки пестрили сообщениями о романе Козловского со звездой фильма «Сестры» Оксаной Акиньшиной. Публикации таблоидов также украшали совместные снимки звезд на отдыхе, сделанные папарацци.

Как сообщает Popcake со ссылкой на неназванную подругу Акиньшиной, актриса порвала отношения с Козловским. Инсайдер уточнила, что причиной расставания послужила влюбчивость актрисы, которая «сегодня любит, завтра не любит».

Женщина подчеркнула, что Акиньшина также была и инициатором романа, вопреки распространенному мнению, что именно Козловский соблазнил молодую актрису и решил «похайпиться» на этой интрижке. Собеседница издания уточнила, что селебрити намеренно закрутила роман с Козловским, и ей были безразличны чувства Ольги Зуевой, родившей от Козловского ребенка.