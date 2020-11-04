Москалькова направила обращение с соболезнованиями омбудсмену Европы

Москва, 4 ноября. Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова отправила письмо Генеральному секретарю Европейского института омбудсмена Йозефу Зигелю, передает ФАН.

Российский омбудсмен выразила «искренние соболезнования всему австрийскому народу в связи с ужасающими событиями, произошедшими в Вене».

Напомним, в результате теракта в Вене пострадали 22 человека, один скончался в больнице. По сообщениям европейских СМИ ответственность за теракт в австрийской Вене взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

«В этот трагический час мы все мыслями и сердцем с родственниками погибших и пострадавшими, — заявила Москалькова. — Уверена, что совместными усилиями мы сможем искоренить зло терроризма, угрожающее самому главному прав человека — праву на жизнь».

Ранее свои соболезнования направили в Австрию Патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.