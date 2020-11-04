Армения сообщила об обнаружении диверсионной группы ВС Азербайджана в НКР

Ереван, 4 ноября. Армия Карабаха обнаружила и окружила диверсионную группу ВС Азербайджана в окрестностях города Шуши.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что карабахские военные пытаются окружить и уничтожить диверсионное подразделение азербайджанской армии.

«Осуществляются действия по окружению и уничтожению обнаруженной диверсионной группы противника», — написала она.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе начались кровопролитные бои. Баку и Ереван сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Несколько раз противоборствующие стороны договаривались о перемирии.