Экономист: Украина продолжает скатываться в тотальную бедность

Украинцы могут не ждать чудес от нового года — по мнению местных экспертов-экономистов, в 2021 году экономику страны ждут тяжелейшие потрясения, а около половины граждан будут жить далеко за чертой бедности. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Свои пессимистические прогнозы киевские экономисты строят, основываясь на данных Международного валютного фонда (МВФ). Так, согласно его недавнему прогнозу, ВВП Украины за этот год сократится на 7,2%, инфляция ускорится до 5,2%, а официальный уровень безработицы поднимется до 10,1% (неофициальная безработица давно превышает 25%).

По данным западных финансистов, дефицит бюджета Украины достиг к октябрю 82 млрд гривен (около четверти триллиона рублей), а общий государственный долг — 82,9 млрд долларов. На этом фоне до конца 2020 года страна должна выплатить 15 млрд долларов кредиторам в виде… процентов по долгам. Но платить Киеву, по правде говоря, нечем. Поэтому, указывают в МВФ, в 2021-м Украину ждет экономический коллапс.

Независимые экономисты отмечают, что при текущем развитии событий (на фоне резкого падения промпроизводства, объема таможенных сборов, основных налогов и т. д.) дефицит бюджета Украины в будущем году приблизится к 300 млрд гривен — это 6% ВВП страны. В такой ситуации Киеву неизбежно придется брать у Запада новые кредиты для того, чтобы погасить старые. В итоге государство окажется на краю финансовой пропасти.

Но самое печальное, что эта пропасть продолжает углубляться. Если верить неофициальным «утечкам» из Минфина, Украине уже не хватает в бюджете денег для того, чтобы дожить до конца этого года. Скорее всего, недостающие средства получат, перераспределив денежные потоки, а огромную дыру в бюджете постараются закрыть с помощью новых заимствований. Закредитованность страны рискует растянуться на несколько поколений, и долги нынешних украинцев придется отдавать их внукам.

Киевский экономический эксперт Олег Пендзин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что власти пытаются хоть как-то выправить положение, еще глубже залезая в карман к рядовым гражданам.

«С 1 ноября «Нафтогаз Украины» повысил тарифы на газ для населения сразу на 35%. А в октябре компания подняла цены для производителей тепловой энергии на 24% — до 5374 гривен за тысячу кубов, без учета НДС и расходов на прокачку газа. Таким образом, наступающей зимой тепло для украинцев тоже серьезно подорожает. К тому же нынешний рост тарифов только начало процесса, ведь цены на энергоносители на Украине — рыночные. Если на мировом рынке тарифы на газ пойдут вверх, то он автоматически подорожает и для украинских коммунальных предприятий, и для самих граждан. Что касается электроэнергии, то «Укрэнерго» поставляет ее населению по фиксированным тарифам. Но с начала 2021 года наверняка вырастут цены и на этот ресурс», — прогнозирует он.

Экономист напомнил, что до победы Майдана в 2014 году газ для украинцев стоил 680 гривен за тысячу кубометров, то есть почти в десять раз дешевле, и многие из них не ощущали, что коммуналка бьет их по карману, как сегодня.

«Ограбление населения властью посредством коммунальных платежей продолжится и после Нового года, только немного другим способом. В 2021 году будет очень простое основание для повышения коммунальных платежей. Ведь кабмин собирается повышать минимальную зарплату сразу на 35%. А заработная плата заложена в себестоимость тарифов у ресурсных монополистов. Если минималка повысится на 35%, то автоматически сдвинется вверх и вся тарифная сетка. Как следствие, резко увеличатся затраты на труд и на себестоимость коммунальных тарифов. Таким образом, власти сделают еще один шаг для того, чтобы население беднело», — говорит Пендзин.

По словам эксперта, курс доллара на Украине в ближайшее время составит 28,8–29 гривен, а в 2021 году резких скачков и колебаний на валютном рынке не будет.

«Дело в том, что курс доллара в нашей стране, как и коммунальные тарифы, крайне политизирован. Никто не будет перед Новым годом устраивать «пляски с бубном» и раздражать население, — считает он. — Объем ежедневных валютных торгов на Украине составляет 100–120 миллионов долларов, это мизерная цифра для нормальной экономики. Нацбанк государства сам пишет правила игры на рынке, и у него есть ресурсы для установления такого курса доллара, который ему нужен в данный момент. Так что курс — искусственная величина, и он вряд ли будет гулять. Если бы у нас ежедневные торги составляли миллиард долларов и более, то тогда были бы риски. Но, когда торги проводятся в таких смехотворных объемах на страну с населением в 40 миллионов человек, это говорит лишь о крайней скукоженности экономики Украины».

Аналитик отмечает, что вовсе не валютный курс отражает плачевное состояние экономики, а неуклонное падение доходов населения.

«В этом плане прогноз неутешительный: Украина продолжит скатываться в тотальную бедность. Да, курс доллара будет и дальше держаться на уровне 29 гривен, но платить-то заработную плату людям можно только с произведенного продукта! Если украинская промышленность продолжит сокращаться нынешними темпами, по 3-4% в год, то этот продукт просто физически не будет производиться. В этом и есть главная проблема — в объеме ВВП и, как следствие, в доходах населения», — констатирует собеседник ФАН.

Из-за падения доходов жители Украины все больше средств из своего бюджета тратят на транспорт, еду и коммуналку, добавил экономист.

«Как ни парадоксально, в Европе цены на продукты питания примерно такие же, как и на Украине, только там доходы граждан в четыре-пять раз выше. Не важно ведь, какая цена стоит на ценнике в магазине. Важно, сколько денег вы получаете и тратите из своего бюджета на продукты. Европейцы на питание тратят 15% своего бюджета, а украинцы — 50–60%. Это огромный процент! Еще 20% от своего дохода наши жители тратят на коммуналку. Остатки бюджета они пускают на медикаменты, проезд и одежду. Ни на черный день, ни на отпуск у них уже ничего не остается».

По мнению Пендзина, в 2021 году большинство украинцев будут жить еще труднее, а бедность населения только углубится.