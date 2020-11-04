Байден заявил, что демократы на пути к победе

Вашингтон, 4 ноября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал ход выборов главы государства.

Про словам Байдена, он и его команда на пути к победе, однако он не в праве утверждать результаты.

«Мы на пути к победе на выборах, но еще надо подождать. Не мне и не Трампу объявлять, кто выиграл выборы», — заявил демократ.

Также им было отмечено, что не решен вопрос с победой в ключевой Джорджии, но уверен, что выиграет в Пенсильвании. По словам Джо Байдена, итоги выборов могут быть неизвестны до утра среды по местному времени. При этом он посоветовал своим сторонникам верить в победу.

Напомним, за ходом голосования на выборах президента США можно наблюдать онлайн при помощи интерактивной карты ФАН.