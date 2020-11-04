Поргина прокомментировала уголовное дело Цивина и Дрожжиной

Москва, 4 ноября. Российская актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина отреагировала на уголовное дело против юриста Михаила Цивина и артистки Натальи Дрожжиной.

Сложившуюся ситуацию Поргина прокомментировала в интервью изданию WomanHit. Уголовное дело в отношении знаменитой пары было возбуждено по статье о мошенничестве. При этом споры идут вокруг имущества, которое должно принадлежать семье актера Алексея Баталова.

Артист скончался в 2017 году, однако дочь и вдова остались без наследства из-за мошеннических действий Цивина и Дрожжиной, считает следствие. В частности, семья осталась без двух квартир, доли еще в одной недвижимости, мастерской и крупной суммы денег. На данный момент на спорное имущество наложен арест, а паре Цивина и Дрожжиной грозит до 10 лет колонии.

«Мы были потрясены, а в Интернете произошел просто взрыв атомной бомбы. Алексей Баталов — один из великих актеров удивительного интеллекта, это поколение нас воспитало, дало нам корни!» — считает Поргина.

Также она отметила, что не часто общалась с обвиняемыми, однако замечала, что они люди «другого склада». Поргина заявила, что она не желает паре тюремного заключения, однако они должны понять, что воспользоваться неблагополучной для семьи ситуацией является предательством, считает Поргина.

«Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами», — отметила она.

Напомним, ранее Поргина оценила идею художника Никаса Сафронова повысить ей пенсию до 150 тысяч рублей. Об этом пишет издание Ura.ru.