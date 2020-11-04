Трамп не признает поражение, пока не будет подсчитан последний голос

Вашингтон, 4 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах, пока не будет посчитан последний голос, считает профессор Шэнь И.

В Соединенных Штатах проходят президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства считаются республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

«Результаты выборов с большой вероятностью появятся не так быстро. Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос», — цитирует профессора Фуданьского университета РИА Новости.

Шэнь И считает, что Трамп имеет очень прочную электоральную базу. Он напомнил, что итоги выборов 2016 года отличались от опросов общественного мнения.

По словам эксперта, объявление о победе до обнародования официальных результатов грозит беспорядками.

«В случае, если ситуация вокруг выборов будет действительно неблагоприятна для Трампа, он, вполне возможно, может заранее объявить себя победителем, что приведет к конституционному кризису в стране. Конечно, такого развития событий никто не хочет», — сказал Шэнь И.

По его словам, ни одна из сторон на данный момент не готова признать победу соперника.

По состоянию на 06.50, на выборах в президенты США лидирует Трамп. Однако во многих колеблющихся штатах идет напряженная борьба.

За ходом голосования на выборах президента США можно наблюдать онлайн при помощи интерактивной карты ФАН.