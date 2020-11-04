Байден победил во всех трех штатах на Западном побережье

Вашингтон, 4 ноября. За Байдена отдали голоса три штата: Вашингтон, Орегон и Калифорния, передает Fox News.

Участки Западного побережья закрылись. Все три штата, в числе которых Орегон, Калифорния и Вашингтон отдали свои голоса за кандидата от демократов Джо Байдена.

Джозеф Байден, как и предполагалось, одержал победу в крупнейшем штате Калифорнии с 55 выборщиками, Вашингтоне с 12 выборщиками и Орегоне с 7 выборщиками. В то время, как Дональду Трампу достались 4 выборщика в Айдахо.

По данным Fox News у Трампа 148 выборщиков, в то время, как у Байдена их уже 207. По данным CNN, Байден набрал 192 голоса выборщиков, а Трамп 108. Чтобы победить на президентских выборах США, необходимо набрать 270 выборщиков.