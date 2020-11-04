Байден лидирует по числу выборщиков, а Трамп — в ключевых штатах

Вашингтон, 4 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в ключевых колеблющихся штатах. Его соперник Джо Байден вырывается вперед по числу выборщиков.

К такому выводу пришли крупнейшие американские СМИ. Отмечается, что результаты борьбы за Белый дом будут зависеть как раз от голосов в ключевых территориях.

Согласно аналитикам, Байден предварительно победил в Вермонте, Вирджинии, Делавэре, Иллинойсе, Колорадо, Коннектикуте, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, округ Колумбия, Род-Айленд.

Прогнозы также свидетельствуют о том, что Трамп победит в Алабаме, Арканзасе, Вайоминге, Западной Вирджинии, Индиане, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Северная Дакоте, Теннеси, Южной Дакоте, Южной Каролине и Юте.

По данным на 07.15 Трамп набирает 118 голосов выборщиков, а Байден 209.

За ходом подсчета голосов можно наблюдать онлайн благодаря интерактивной карте на сайте ФАН.