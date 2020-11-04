Госиспытания нового ракетного комплекса «Ответ» завершились в РФ

Москва, 4 ноября. Новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания и готовится к тому, чтобы быть принятым на вооружение.

Известно, что испытания «Ответа» проводились на стелс-фрегате «Адмирал Касатонов». Ввести в эксплуатацию вооружение планируется уже в начале следующего года. В основном им будут оснащать надводные корабли Северного флота РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщает, что новейший российский комплекс состоит из управляемой ракеты. Ее можно запускать из универсальных установок 3С-14 вместе с такими ракетами, как «Калибр», «Оникс», «Циркон». Кроме того, комплекс имеет самонаводящуюся противолодочную торпеду.

Ранее эксперт сообщил, что другие страны, в частности США, в ближайшие десять лет не смогут создать военную технологию, которая бы ответила на новое российское гиперзвуковое оружие. Об этом пишет Ura.ru.