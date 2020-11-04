Трамп захватил лидерство в ключевом штате Огайо

Вашингтон, 4 ноября. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам обработки 70% бюллетеней захватил лидерство в ключевом штате Огайо.

Действующий президент США Дональд Трамп набрал 50% учтенных на данный момент голосов избирателей штата. Его основной конкурент, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден получил 48,7% голосов.

Огайо считается одним из ключевых штатов, который делегирует в коллегию выборщиков 18 человек.

Согласно предварительным результатам на 05.00 по московскому времени, Трамп набирает 92 голоса против 119, отданных за Байдена. Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов.

Напомним, ФАН ведет прямую трансляцию результатов выборов президента США в режиме онлайн-карты.