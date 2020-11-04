Назван продукт с наибольшим количеством защищающего от COVID-19 витамина

Москва, 4 ноября. Диетолог, сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова назвала продукт с наибольшим количеством защищающего от COVID-19 витамина D.

Эксперт отметила, что человек может сам синтезировать витамин D под влиянием солнечных лучей. Но солнца в большинстве регионов России бывает недостаточно и дефицит витамина D наблюдается почти у 90% населения.

Денисова советует принимать витамин в осенне-зимний период, но обязательно посоветоваться с врачом. Витамин укрепит иммунитет и кости, спасет от осенней хандры, считает диетолог.

Восполнять дефицит витамина D можно с помощью таблеток или капель. Но он содержится и во множестве продуктов. Основным источником витамина D считается жир морских рыб, в молочной продукции и желтке яиц он содержится, но в меньшем количестве.

«Если мы будем съедать достаточное количество морской рыбы, жира морских рыб, то можем обойтись без синтетических витаминов. Хотя бы 2-3 раза в неделю необходимо съедать по кусочку, около 100 граммов жирной морской рыбы», — цитирует диетолога «Российская газета».

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал «суперфудом», в котором витамин D присутствует в излишке, консервы из печени трески и печени минтая. В 100 граммах продукта содержится 1000% от дневной нормы витамина D, тогда как сельдь содержит лишь 300% от суточной нормы.

Ранее британские ученые обратились к правительству страны с просьбой добавлять витамин D в обычные продукты питания, такие как хлеб или молоко. Они считают, что дополнительный источник этого витамина поспособствует борьбе с распространением коронавирусной инфекции.