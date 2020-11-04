Кто в 2021 году получит пенсию раньше срока

Москва, 4 ноября. В предстоящем году в России появятся новые категории россиян, которые получат право досрочного выхода на заслуженную пенсию, а также досрочные выплаты.

По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, в 2021 году право на досрочный выход на пенсию получат граждане, которые работают в особо тяжелых, вредных и опасных местах. Так, например, к ним относятся металлурги, машиностроители, работники химических производств и горной промышленности.

Досрочный выход на пенсию получат также педагоги, медики, артисты, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Получить страховую пенсию по старости досрочно на данный момент имеют право инвалиды или работники Крайнего Севера. Также ранний выход возможен для предпенсионеров, которые отработали 20 (женщины) и 25 лет (мужчины), но не могут вновь трудоустроиться после увольнения. Досрочная пенсия также возможна для многодетных матерей.

Напомним, работающим россиянам необходимо индексировать пенсии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщило издание Ura.ru.