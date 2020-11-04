Эксперты рассказали, что будет с рублем после президентских выборов в США

Москва, 4 ноября. Эксперты назвали вероятный курс рубля в зависимости от результатов президентских выборов в США. Мнения специалистов приводит РИА Новости.

Эксперты считают, что рубль укрепится при любом исходе выборов. Но вероятность введения новых санкций сведет на нет возможная победа представителя Республиканской партии Дональда Трампа. В этом случае доллар быстро опустится до 75 рублей.

«При любом варианте рубль укрепится, но при победе республиканца — быстрее», — сообщил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

В случае победы демократа Джозефа Байдена, увеличения давления на российскую валюту может не произойти, так как для рубля это базовый сценарий. После выборов новый президент, в первую очередь, будет сосредоточен на США и мерах поддержки экономики, которые могут обесценить доллар, считает собеседник агентства.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев отмечает, что победа Байдена грозит санкциями против российского госдолга. Кроме того, демократ может снять ограничительные меры с Ирана, что до 20-25 долларов за баррель обрушит цены на нефть марки Brent. В этом случае эксперт ожидает курс российской валюты на уровне 100 рублей за доллар и 115-117 — за евро.

По данным RT на 21.15 по времени Восточного побережья США (05.15 по Москве) Дональд Трамп лидирует на президентских выборах по числу голосов.