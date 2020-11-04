Собчак поставила на победу Байдена

Москва, 4 ноября. Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что решилась сделать ставку на победу кандидата в президенты США от Демократов Джо Байдена.

Об этом скандальная телезвезда написала в своем Instagram-аккаунте. Она обратила внимание, что до самого последнего момента жители страны точно не будут знать, кто станет «ее главным боссом и гарантом на ближайшие несколько лет». Собчак отметила, что решилась сделать ставку на Байдена исключительно для того, чтобы меньше расстраиваться из-за возможного проигрыша Трампа.

«Я поставила деньги на выигрыш Байдена, но исключительно для того, чтобы меньше расстраиваться, если проиграет Трамп», — написала Собчак.

Напомним, подсчет результатов выборов 46-го президента США проходит в ночь со вторника на среду. Согласно последней информации, Байден набирает 119 голосов выборщиков и обгоняет действующего президента США Дональда Трампа, за которого отдали свои голоса 92 выборщика. Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов. В ключевых штатах страны ситуация пока складывается неоднозначная.

За ходом подсчета голосов можно наблюдать онлайн благодаря интерактивной карте на сайте ФАН.