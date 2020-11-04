Трамп сокращает разрыв по голосам выборщиков

Вашингтон, 4 ноября. По голосам выборщиков действующий глава Белого дома Дональд Трамп сокращает отставание от своего оппонента в президентской гонке Джо Байдена.

Согласно предварительным результатам на 05.00 по московскому времени, Трамп набирает 92 голоса против 119, отданных за Байдена. При этом напомним, что для победы кандидату в президенты необходимо получить 270 голосов.

В настоящее время обработаны бюллетени в 25 из 51 штата. Согласно им, пока Трамп набирает 50,46% голосов. Об этом свидетельствуют данные телеканала RT.

Напомним, ФАН ведет прямую трансляцию результатов выборов президента США в режиме онлайн-карты.