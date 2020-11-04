Нарколог предостерег от употребления алкоголя при COVID-19

Москва, 4 ноября. Употребление алкоголя может изменить форму течения болезни при коронавирусе, заявил врач-нарколог Руслан Исаев.

Эксперт подчеркнул, что тяжесть заболевания зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет. Поэтому заразившийся COVID-19 пьющий человек рискует получить тяжелую форму болезни, предостерег нарколог.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — описал механизм влияния алкоголя на коронавирус в интервью радио Sputnik Исаев.

Врач напомнил, что многие применяемые при лечении коронавируса лекарства несовместимы с алкоголем. Антибиотики могут вызвать побочные эффекты сами по себе. Алкоголь будет способствовать появлению дополнительных осложнений. Кроме того, употребление спиртного затрудняет действие антикоагулянтов, которые препятствуют образованию тромбов.

Нарколог отметил, что во время болезни может сработать защитная реакция и вслед за ухудшением состояния у человека пропадет желание выпить.

Ранее патологоанатом самарской больницы №4 Николай Черяпин заявил, что вероятным источником заражения может оказаться даже скончавшийся от COVID-19 пациент. Контакты с телом покойного на похоронах тоже несут угрозу. В этом случае соблюдение социальной дистанции остается обязательным требованием, сообщил эксперт.