Малькевич: Байдена в случае победы сменит Камала Харрис

Москва, 4 ноября. В случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США уже через полгода его может сменить вице-президент Камала Харрис. Ей республиканцам нечего будет противопоставить, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Давайте представим, что Байден побеждает на выборах и становится президентом. Через полгода его снимают. И пост президента займет Харрис», — отметил глава ФЗНЦ.

В этом случае она станет первой женщиной-президентом, кроме того, цветной. Республиканцам и лично Дональду Трампу в таком случае будет нечего противопоставить демократам. Если только выводить в политику Иванку Трамп, дочь действующего президента.

Во вторник в США стартовало голосование на выборах президента. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от Демократической партии Джо Байден, передавал RT. На этот момент все избирательные участки уже закрылись, полным ходом идет подсчет голосов.

Харрис в августе стала первой в истории чернокожей женщиной-кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии. Трамп критиковал деятельность Харрис, заявляя, что она выступает за увеличение налогов, сокращение военных расходов и против добычи сланцевой нефти.

Следить за подсчетом голосов можно на сайте ФАН в реальном времени.