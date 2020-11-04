Малькевич: Следя за Трампом и Байденом, мы можем проспать сенсацию 

Москва, 4 октября. Отслеживая голоса за Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах президента США, мы может пропустить сенсацию, которая изменит расстановку сил, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич напомнил, что сегодня в Штатах выбирают не только главу государства, но и 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

«Мы можем проспать сенсацию», — отметил он.

Как уточнил Малькевич, если допустить, что выборы может выиграть демократ Байден, ему вполне может достаться полностью республиканский Сенат. И наоборот: Трампу далее придется работать с большинством демократов в Сенате.

Следить за подсчетом голосов можно на сайте ФАН в реальном времени.