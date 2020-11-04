Малькевич заявил о возможности прямого давления на выборщиков в США

Москва, 4 ноября. На выборщиков в США может быть оказано прямое давление, чтобы они отдали свои голоса за нужного кандидата, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков.

При обсуждении хода голосования в США участники дискуссии в эфире отметили, что подобная система буквально спасает Соединенные Штаты, разрываемые противоречиями. Если бы в стране проходили прямые выборы, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. К примеру, в штате Флорида голосовали бы в основном нелегальные мигранты, которым для этого даже не нужны документы.

Ведущий программы напомнил, что четыре года назад некоторые выборщики буквально в последние минуты изменили свое мнение, отдав предпочтение Дональду Трампу, а не его главной сопернице Хиллари Клинтон.

«Я боюсь, что сейчас на выборщиков будет оказано прямое давление», — отметил Малькевич.

По его словам, всю информацию о них можно найти в Сети. А значит, не исключено, что к их дому могут прийти «мирные протестующие», терроризирующие их семью.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Основными соперниками в борьбе за пост президента являются действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от Демократической партии Джо Байден, передавал RT.

Текущие выборы отличаются от всех предыдущих необычайно большим количеством досрочно проголосовавших, в частности, по почте. Так, число поданных голосов до официального дня голосования приблизилось к 100 млн.

Следить за подсчетом голосов можно на сайте ФАН в реальном времени.