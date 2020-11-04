Литовский композитор Фаустас Латенас умер в возрасте 64 лет

Вильнюс, 4 ноября. Композитор Фаустас Латенас скончался в Литве в возрасте 64 лет. Мужчина почувствовал себя плохо дома, врачи не успели его спасти, рассказали коллеги музыканта.

О смерти Латенаса в среду сообщил директор государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Известно, что композитор почувствовал недомогание, к нему прибыла скорая помощь. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, где он скончался. Причина смерти Латенаса пока неизвестна.

«Латенас был огромной частью нашего театра, с которым он долгое время сотрудничал. Им написана музыка к таким спектаклям в постановке Римаса Туминаса, как «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Царь Эдип». Мы скорбим», — приводит слова Крока ТАСС.

Фаустас Латенас родился в Литве в 1956 году. Окончил местную консерваторию по классу композиции. Работал в Кукольном театре Леле, в Вильнюсском малом театре и Национальном драматическом театре Литвы. Позже занимал должность заместителя министра культуры и госсоветника.