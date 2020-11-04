Альтштейн рассказал, когда коронавирус станет «мирным»

Москва, 4 ноября. Коронавирус не будет нести опасности для человечества через несколько лет, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, гибель носителя «невыгодна» вирусу, поэтому, как правило, размножаются не способные вызвать смерть штаммы.

«Пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным», — заявил в беседе с «Парламентской газетой» специалист.

Альтштейн отметил, что повышаться может заразность вируса, но его патогенные свойства, вероятнее всего, пойдут на спад.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала лучшим способом диагностики коронавирусной инфекции нового типа тестирование. Руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн отметила, что симптомы коронавируса и гриппа похожи, но первый можно определить по потере обоняния и вкуса.