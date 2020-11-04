Малькевич сравнил Байдена с Брежневым

Москва, 4 ноября. Кандидат в президенты США Джо Байден и его соратники плевали в Леонида Брежнева, но сами являются «бодрыми пенсионерами». Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Глава ФЗНЦ описал события, которые произойдут после предполагаемой победы 78-летнего Байдена. Он напомнил, что еще один кандидат от демократов 78-летний Берни Сандерс уже заявил, что в таком случае готов занять при Байдене пост министра труда. Снявшая свою кандидатуру с выборов 71-летняя демократка Элизабет Уоррен сообщила, что готова стать министром финансов.

«И эти бодрые пенсионеры, причем все белые, хотят возродить Америку?» — с иронией отметил Малькевич.

При этом он добавил, что Байден заранее «избавился» от кандидатур Сандерса и Уоррен в правительстве.

Во вторник в США стартовало голосование на выборах президента. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от Демократической партии Джо Байден, передавал RT.

Следить за подсчетом голосов можно на сайте ФАН в реальном времени.