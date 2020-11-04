Малькевич объяснил, почему демократы поставили на стареющего Байдена

Москва, 4 ноября. У Демократической партии не было выбора, кого назначить кандидатом в президенты США, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ведущий программы поинтересовался, почему Демократическая партия США сделала ставку на очень старого кандидата Джо Байдена, хотя четыре года назад они уже «обожглись» на Хиллари Клинтон, проигравшей выборы Дональду Трампу.

«Нет других кандидатов в партии. У демократов преобладают радикальные «леваки»… А будущая смена у демократов совсем дикая», — ответил Малькевич.

Как уточнил глава ФЗНЦ, молодые демократы скатываются в социализм, что пугает избирателей.

«Из штата Нью-Йорк люди уже бегут. Никто не хочет, условно, платить налоги по 60%», — добавил он.

Во вторник в США стартовало голосование на выборах президента. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Как сообщал RT, досрочно в Штатах проголосовали более 100 млн человек.