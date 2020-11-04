Москва, 4 ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден является жестким популистом, который не сможет реализовать все свои предвыборные обещания. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что российская сторона должна быть благодарна действующему главе Белого дома Дональду Трампу за его вклад в демонтаж современной политической системы, в которой господствовали Штаты. И, по словам главы ФЗНЦ, если политик выполнит все свои обещания, это процесс будет необратимым.

Однако, по мнению Малькевича, соперник Трампа — Байден вряд ли вообще что-то сможет дать американцам.

«Читал его программу. Это что-то запредельное», — отметил Малькевич.

Как уточнил глава ФЗНЦ, в своей предвыборной программе Байден дает практически невыполнимые обещания. К примеру, простить все финансовые долги студентам.

«Если бы мы хотели по-настоящему зла Америке — пожелали, чтоб победил Байден», — добавил Малькевич, уточнив, что политик является «жестким популистом».

Во вторник в США стартовало голосование на президентских выборах. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Как сообщал RT, досрочно в Штатах проголосовали более 100 млн человек. К этому моменту первые участки закрылись в нескольких штатах США, Индиана, Флорида, Джорджия, Кентукки, Нью-Гэмпшир.