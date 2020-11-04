Новосибирские заключенные взорвали Сеть пародией на Little Big

Москва, 4 ноября. Заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска спародировали клип Uno группы Little Big, вызвав бурю обсуждения в Сети.

Девушки-заключенные приняли участие в конкурсе двойников «Один в один», который уже второй год подряд проходит в новосибирской колонии. Костюмы для номера участницы создали своими руками, чтобы максимально походить на участников питерской панк-группы. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области, труды девушек окупились — они заняли первое место в номинации «Лучший двойник».

«Жесть, они толпу там зажгли. Молодцы! Исправились, так сказать», — пишет в комментариях на YouTube пользователь под ником xmoshablex.

«И ведь все девушки. Творчество спасает, исправляет, помогает! Удачи!» — добавила Ольга Михайловна.

Видео ценил и фронтмен Little Big Илья Прусикин. В сторис на своей странице в Instagram он репостнул ролик, написав «Little big - это новые «Воровайки». В течения дня в его сторис появилось еще несколько шуток на эту тему, включая бурное обсуждение возможного тандема с «Воровайками».