Москва, 4 ноября. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом.

В первую очередь опасность представляет пребывание в метро в час пик. Шансы заразиться при плотной загруженности метрополитена очень велики, поэтому носить маску нужно, всегда подчеркнул Онищенко.

Кроме того парламентарий призвал отказаться от лифтов, если этажность дома это позволяет. Риск заразиться в этом случае существенно снижается.

Бывший главный санитарный врач добавил, что в число рискованных мест можно включить вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания и эскалаторы.

«Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — рассказал Онищенко «Вечерней Москве».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный рост случаев заражения COVID-19 в мире. Количество заболевших увеличилось на 3,3 млн человек за прошедшую неделю.

Согласно данным, на 1 ноября в мире было зафиксировано порядка 46 млн случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 1,2 млн. Наибольший рост фиксировался на прошлой неделе в европейском регионе: половина всех новых случаев (1,7 млн).