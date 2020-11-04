По итогам подсчета 1% голосов Трамп побеждает в штате Индиана

Вашингтон, 4 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в штате Индиана. Об этом по итогам подсчета 1% голосов сообщает Fox.

За Трампа в Индиане подано 81,8% голосов, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 17,4%.

В штате Кентукки по итогам подсчета 1% голосов за Трампа проголосовали 81,7% избирателей, за Байдена — 17,3%. В Нью-Гэмпшире подсчет голосов только начался, но избирательные участки в штате еще открыты. Глава государства набирает там 61,5%, кандидат от республиканцев — 38,5%.

Ранее Трамп не исключил, что о его победе на президентских выборах в США станет известно уже во вторник вечером.

С предварительными итогами подсчета голосов на президентских выборах в США можно ознакомиться на онлайн карте ФАН.