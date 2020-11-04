Трамп назвал возможные сроки оглашения результатов выборов

Вашингтон, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп не исключил, что о его победе на президентских выборах в США станет известно уже во вторник вечером.

Во время встречи главы Белого дома со сторонниками в избирательном штабе в штате Вирджиния журналисты поинтересовались, когда станет известно о результатах выборов.

«Я думаю, что вы, возможно, узнаете это сегодня вечером [ночью 4 ноября по московскому времени. — Прим. ФАН], в зависимости от масштабов победы», — ответил он.

При этом американский президент вновь раскритиковал решение Верховного суда США продлить сроки отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания. По мнению Трампа, «это опасное решение во многих аспектах». Пока вся страна «в ожидании», это скажется на сроках подсчета голосов, посетовал Трамп.

«Должна быть дата [оглашения результатов]. И эта дата — 3 ноября. Мы должны иметь право знать, кто победил, 3 ноября», — подчеркнул президент.

Основной соперник Трампа на выборах главы государства, кандидат от Демократической партии Джо Байден также провел во вторник встречу со сторонниками, заявив о готовности быть лидером для всех граждан США вне зависимости от их партийных пристрастий, передавал RT.

Ожидается, что первые данные об итогах выборов начнут поступать 4 ноября в 4.00 по московскому времени.