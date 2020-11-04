Малышева и доктор Мацкеплишвили развеяли миф о «рабочем» давлении

Москва, 4 ноября. Не существует такого понятия, как «рабочее артериальное давление», заявили врач Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили на шоу «Жить здорово!».

Данную тему на передаче подняла одна из гостей. Специалист пояснил, что в медицине такого понятия нет. Существует только нормальное и ненормальное давление. У человека оно должно составлять не выше 130. Все, что выше, — это повышенное давление, уверяет врач.

Кроме того, врачи опровергли позицию, что таблетки необходимо принимать лишь при повышенном давлении.

«Таблетки от гипертонии не лечат гипертонию, они позволяют удержать давление в нормальных пределах. Как только вы прекращаете их принимать, давление повышается», — пояснил кардиолог при этом отметив, что отказ от лекарств может привести к тяжелым последствиям.

Специалист предупредил зрителей, что самостоятельно увеличивать дозу лекарств нельзя ни в коем случае. Для этого необходимо обратиться к врачу, которые выпишет лекарство с другим механизмом действия.

Напомним, ранее вирусолог предупредил граждан о взаимосвязи группы крови и коронавируса. Дело в том, что согласно статистике, больных с I группой крови меньше на 10%. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.